В рижском "Динамо" выявлено 30 случаев заражения ковидом

Клуб Континентальной хоккейной лиги "Динамо" (Рига) сообщил о 30 положительных тестах на коронавирус, сданных командой. Случаи заражения ковидом выявлены среди хоккеистов, тренеров и персонала.

При этом, как сообщает "Спорт-экспресс", осенью 2020-го года команда уже переболела коронавирусом. В клубе не исключают, что произошла ошибка. Все 30 человек уже сдали повторные анализы и теперь ждет его результатов.

Следующий матч рижских динамовцев намечен на второе февраля. Команде из Латвии предстоит сыграть в Москве против столичного ЦСКА.