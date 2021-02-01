На Кипре в центре вакцинации прогремел взрыв

Сигнал о взрыве поступил в кипрские экстренные службы в понедельник в 19:30 (20:30 по Москве), сообщает ТАСС. О жертвах, пострадавших и ущербе не сообщается. Место происшествия оцепила полиция. Причины инцидента выясняются.

Здание пострадавшего медицинского центра расположено в пригороде столицы Республики Кипр Никосии. На время пандемии медучреждение было превращено в точку по вакцинации населения. В частности, в этом центре делал прививку от COVID-19 президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.