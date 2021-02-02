Грабители подожгли квартиру и отбивались от полиции фейерверками. Видео

В Тюмени задержаны серийные грабители, оказавшие сопротивление силовикам, об этом во вторник, 2 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установили стражи порядка, фигуранты ограбили два ювелирных салона. Один из преступников делал вид, что хочет примерить дорогостоящий золотой перстень, после чего брал его в руки и убегал вместе с напарником, который страховал подельника у входа.

Еще один налет злоумышленники совершили на продуктовый магазин, после чего полицейские и сотрудники СОБР Росгвардии поставили их криминальную карьеру на паузу.

Оперативники нашли съемную квартиру, где находились двое налетчиков. Во время задержания мужчины подожгли жилище и запустили фейерверк в сторону спецназовцев, но в итоге это им не помогло и преступников скрутили. Чуть позже был задержан третий участник банды.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже и разбое, следствие продолжается.