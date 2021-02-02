В Москве из-за пожара эвакуировали детский дом

Пожар в московской школе №1506, где дети учатся и проживают постоянно, начался на третьем этаже здания. Еще до прибытия спасателей сотрудники учебного заведения организовали эвакуацию 38 детей и 15 человек обслуживающего персонала.

Сообщение о пожаре в учебном заведении на улице Полярной поступило в столичный Центр управления в кризисных ситуациях в 19:44, 2 февраля. К моменту прибытия пожарных в помещении на площади 10 квадратных метров горели вещи и мебель.

Пожарные сработали оперативно – к 20:16 огонь был полностью ликвидирован. По сообщениям экстренных служб, пострадавших на происшествии нет.