Футболист "Спартака" Глушенков перешел в "Химки" на правах аренды

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Максим Глушенков на правах аренды до конца текущего сезона перешел в подмосковные "Химки".

Как сообщает пресс-служба "красно-белых", соглашение между клубами не предусматривает права выкупа подмосковной командой. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

Глушенков – воспитанник "Чертаново", из которого перешел в "Спартак" зимой 2019 года. Также на правах аренды играл за самарские "Крылья Советов". В составе основной команды москвичей полузащитник принял участие в 11 играх во всех турнирах. Также на его счету 10 матчей и шесть голов за "Спартак-2".