УЕФА назвал ключевых футболистов сборной России перед Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций определил двух ключевых футболистов сборной России в преддверии грядущего чемпионата Европы. Таковыми в УЕФА считают нападающего "Зенита" Артема Дзюбу и защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

"На чемпионате мира 2018 года форвард клуба из Санкт-Петербурга забил три гола, стал одной из ключевых фигур команды и вскоре унаследовал капитанскую повязку от Игоря Акинфеева, – говорится в материале, опубликованном на официальном сайте УЕФА. – В свои 32 года он по-прежнему очень результативен и задает тон в атаке россиян. Сейчас он также является лидером премьер-лиги пол голам и передачам".

"Фернандес же незаменим: он крепкий защитник и опасен при движении вперед. Именно его точный удар головой принес России серию пенальти в четвертьфинале чемпионата мира-2018 с Хорватией".

Напомним, что изначально чемпионат Европы должен был проходить летом 2020-го года. Однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен на лето 2021-го года и состоится с 11-го июня по 11-е июля.