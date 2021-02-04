Израиль вновь атаковал Сирию

В ночь на четверг, 4 февраля, ВВС Израиля нанесли удары по объектам, расположенным на юге Сирии. По версии израильских СМИ, такие меры были предприняты после того, как стало известно о возможной отправке в Израиль и Ливан оружия из Ирана.

В свою очередь, сирийское информационное агентство САНА сообщает, что силы ПВО Сирии перехватили почти все выпущенные Израилем ракеты, передает "Интерфакс".

Как передают некоторые ближневосточные СМИ, воздушным ударам подверглись и окрестности Дамаска, в том числе, район, в котором расположены международный аэропорт и контролируемые сирийскими военными и проиранскими военизированными формированиями объекты.

Также поступают данные, что целью ударов могли быть позиции бойцов ливанской группировки "Хезболла" в Сирии.

Как сообщалось, удары ВВС Израиля по территории Сирии давно не являются чем-то необычным. Как правило, они нацелены на позиции "Хезболлы" и на иранских военных инструкторов.