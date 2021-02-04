Помощник машиниста хотел заработать на ворованном дизеле с локомотива в Тверской области

В Тверской области расследуют дело по факту воровства дизеля с локомотива. Инцидент произошёл в локомотивном депо "Ржевское", сообщает ГТРК "Тверь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Выяснилось, что злоумышленник был пойман на месте с поличным. Им оказался 31-летний помощник машиниста, который решил воспользоваться свободным доступом к топливной системе тепловоза Великие Луки – Ржев. Мужчина слил около 108 литров дизельного топлива в подготовленные тары и загрузил их в автомобиль своего знакомого.

Подозреваемые планировали продать топливо, но не успели: полиция задержала обоих на месте при погрузке канистр в машину.

Против них возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору". Расследование продолжается.