Лже-безопасность. Пенсионерка из Северска поверила мошенникам и отдала 600 тысяч рублей

Мошенники лишили пенсионерку из Северска Томской области сбережений. Выяснилось, что женщина перечислила злоумышленникам около 600 тысяч рублей, сообщает ГТРК "Томск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В пресс-службе регионального УВД рассказали, что с пенсионеркой 1967 года мошенники связались по телефону. Злоумышленник представился сотрудником банка и сообщил, что якобы в одно из банковских отделений пришёл мужчина с доверенностью, которая позволяла ему снять все принадлежащие женщине средства.

"Незнакомец посоветовал женщине обналичить и перевести сбережения на "резервные счета", которые якобы открыты на её имя. Однако женщина в силу обстоятельств не могла прийти в отделение банка и "сотрудник банка" сообщил, что перезвонит", – говорится в сообщении.

Спустя некоторое время с пенсионеркой связался мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он пояснил, что для безопасности её денежных средств необходимо выполнять указания, полученные от "сотрудника банка".

"Затем женщине вновь перезвонили якобы с банка и убедили пройти до ближайшего отделения, где, не объясняя причин сотрудникам, пенсионерка осуществила перевод денежных средств в сумме 600 тысяч рублей", – добавили в пресс-служба ведомства.

Сейчас по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".