Во Владивостоке разработан новый материал для опреснения воды

Международная команда исследователей выяснила, что наночастицы диоксида титана, декорированные золотом, поглощают около 96 % излучения солнечного спектра и способны ускорить испарение воды в промышленных опреснителях до 2,5 раз. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток" в эфире "Россия 1" и "Россия 24"

В 17 целей развития ООН входит доступ к чистой воде, ее часто производят с помощью опреснения морской воды. Ученые после облучения лазером порошок диоксида титана получили инновационный наноматериал, который предварительно поместили в жидкость с ионами золота.

"В результате лазерного воздействия нанопорошок утратил упорядоченную кристаллическую структуру и стал эффективнее поглощать видимый свет. Этому процессу также способствует формирование на поверхности и в объеме диоксида титана наноразмерных кластеров золота. Пришла идея применить его в качестве своеобразного нагревающего элемента в опреснителе, что и было успешно проделано в лабораторных условиях", — рассказывает один из авторов работы, старший научный сотрудник Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Александр Кучмижак.

Наноматериалы позволяет отслеживать мельчайшие следы различных веществ, растворенных в жидкостях, таким образом, являясь детекторами.

"Метод не требует дорогостоящего оборудования, опасных химических веществ и может быть легко оптимизирован под синтез уникального наноматериала в довольно значительном количестве нескольких граммов в час", — рассказал участник исследования, младший научный сотрудник Политехнического института (Школы) ДВФУ Станислав Гурбатов.

Дальневосточный федеральный университет в тесном сотрудничестве с Российской академией наук, отечественными и зарубежными коллегами относит к приоритетным направлениям научно-исследовательской работы разработку новых материалов, в том числе поддерживающих новые физические принципы действия. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда.