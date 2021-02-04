Побег из заповедника. Зубры решили изучить территорию Смоленской области

Стадо зубров решило выйти на проверку окружающей их территории и покинуло границу "Смоленского Поозерья". Кадры побега в сеть выложили сами сотрудники национального парка, сообщает ГТРК "Смоленск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Инспектор парка Сергей Прокопьев заметил, что на территории "Поозерья" на данный момент остаётся еще одно стадо зубров. Семь же взрослых особей и три телёнка ушли на соседнее охотхозяйство. Несмотря на то, что животные вышли с территории охраняемой зоны, за ними продолжают наблюдение.

Работники парка напомнили, что в вольерах зубры находятся только первое время, когда их привозят с иных мест. Затем животные выпускаются в естественную среду обитания.