"Ювентус" готов переподписать контракт с Роналду еще на год

Руководство туринского "Ювентуса" готовы продолжить сотрудничество с португальским нападающим Криштиану Роналду. Боссы клуба предложат 35-летнему футболисту продлить контракт еще на год.

На данный момент договор португальца с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022-го года. Теперь же, как сообщает Tuttosport, с Роналду хотят заключить новое соглашение до лета 2023-го года.

Напомним, что Криштиану выступает за "Ювентус" с июня 2018-го года, куда он перешел из мадридского "Реала". В текущем сезоне португалец принял участие в 23-х матчах "Старой синьоры", в которых отличился 22 голами.