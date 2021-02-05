Китайский канал CGTN продолжает работать в Британии даже после отзыва лицензии

В Великобритании, несмотря на отзыв лицензии у крупнейшей телекомпании Китая CGTN, ее офис продолжает работу. В окнах горит свет, передает телеканал "Россия 24".

Вещание накануне прекратили якобы из-за того, что контент контролирует правительство Китая, а не владелец лицензии. Это противоречит британскому закону. CGTN давали время исправить ошибку и привести вещание в соответствие нормам. Но телекомпания на этот шаг не пошла. Официальные власти запрет вещания пока никак не комментировали.

Два года назад в США CGTN признали иноагентом.