Российский вратарь нанес игроку "Порту" травму спинного мозга. Видео

Российский вратарь "Белененсеша" Станислав Крицюк жутко столкнулся с защитником "Порту" Нану в концовке матча чемпионата Португалии. В результате столкновения португалец госпитализирован. Ему диагностировали травму спинного мозга.

Инцидент произошел на 87-й минуте матча, когда Крицюк пошел на перехват навеса с фланга. Но первым на мяче оказался его одноклубник, а сам россиянин по инерции влетел в также боровшегося за мяч Нану.

Игрок "Порту" упал на газон и игра тут же была прервана. На поле выехала машина скорой помощи, которая и увезла футболиста "Порту" в больницу. В медицинском учреждении ему диагностировали травму спинного мозга.

"Нану получил сотрясение головного мозга и травму спинного мозга, – пишет пресс-служба "Порту" в клубном Twitter-аккаунте. – Он стабилен, в сознании и уже ориентируется во времени и пространстве. Ему провели обследования, по итогам которых никаких изменений клинической степени тяжести выявлено не было. Он продолжит свое нахождение в больнице под наблюдением".

Встреча "Белененсеша" и "Порту" завершилась нулевой ничьей.