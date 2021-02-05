Мишустин призвал коллег по ЕАЭС активнее внедрять цифровизацию

Государства без собственных цифровых платформ рискуют попасть в информационную, политическую и экономическую зависимость от чужих решений.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом, выступая на форуме Digital Almaty 2021, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 не только ускорила мировую цифровизацию различных сторон жизни, но и обострила стратегические угрозы, связанные с этим процессом.

Премьер-министр отметил, что успех в углублении интеграции на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе, будет зависеть от успешной реализации совместных электронных сервисов, которые помогут создать единый рынок труда, увеличить экспорт, развить производственные цепочки, успешно вести диалог с ЕС и китайским проектом "Один пояс – один путь".

По словам Мишустина, 2020 год показал, что страны союза продемонстрировали сплоченность в решении общих задач, в частности, в борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом он посетовал, что на практике страны ЕАЭС демонстрируют осторожный подход к цифровизации.