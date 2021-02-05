Автосервис полыхает на севере Москвы

Огонь охватил помещение автосервиса на севере Москвы, пожарные не рискуют заходить в здание, так как опасаются взрыва газовых баллонов.

В настоящее время полыхают 300 квадратных метров строения в Ильменском проезде. Сотрудникам МЧС удалось остановить распространение огня. Общая площадь здания составляет почти 5 тысяч "квадратов".

В помещении, по предварительным данным, хранятся по меньшей мере 10 газовых баллонов, которые могут взорваться от высокой температуры.

Информации о пострадавших не поступало.