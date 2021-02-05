На трассе в Ленобласти произошло очередное ДТП с участием рейсового автобуса

В Ленинградской области зафиксирована третья автокатастрофа с маршруткой за последние три дня. Очередное столкновение произошло на трассе недалеко от города Отрадное, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Стало известно, что в ДТП с рейсовым автобусом участвовал внедорожник. От удара иномарка была отброшена в кювет, маршрутка опасно накренилась. Самостоятельно выбраться из легковой машины водитель не смог, его вызволяли спасатели. Он был отправлен в больницу с различными травмами.

Очевидцы рассказали, что водитель маршрутки не пострадал. Салон был пуст от пассажиров, так как автобус направлялся в парк.

Виновник ДТП будет определен позднее.