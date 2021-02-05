Детское питание ряда американских компаний оказалось токсичным

Высокие уровни присутствия тяжелых токсичных металлов, включая мышьяк, свинец, кадмий и ртуть, зафиксированы в детском питании некоторых американских производителей, что может привести к нарушениям неврологического характера у младенцев и детей ясельного возраста.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Палаты представителей Конгресса США.

Сообщается, что такой вывод сделан на основе изучения внутренних документов компаний Gerber, Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nutrition. При этом компании Walmart, Campbell и Sprout Organic Foods отказались взаимодействовать с проводившими расследование экспертами подкомитета по экономической и потребительской политике нижней палаты американского парламента.

Специалисты пришли к вводу, что несмотря на токсичные тяжелые металлы, производители детского питания сознательно продают свою продукцию ничего не подозревающим родителям грудничков без всякой предупреждающей маркировки.