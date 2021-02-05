На Камчатке затонул плавучий док, сейнер успели спасти. Видео

Днем в пятницу, 5 февраля, на судоремонтном заводе в Петропавловске-Камчатском произошло затопление плавучего дома.

В настоящее время известно, что у дока "ПД-34", в котором находился рыболовный сейнер "Хивач", появился крен на левый борт.

После этого буксиры вывели судно из дока, и вскоре он затонул и лег на грунт.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, угрозы для окружающей среды не выявлено.

В настоящее время сотрудники Камчатской транспортной прокуратуры уже начали проверку по факту ЧП.