В Приморье ночью по трассе бродит табун лошадей

В Приморье водителей предупреждают о необычной опасности на дороге. В районе села Борисовка по трассе бродит большой табун лошадей. Животные могут неожиданно перейти на галоп и попасть под колеса.

Очевидец снял на смартфон о выложил в Сеть кадры ночной поездки. Он утверждает, что видел лошадей уже не раз, передает ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Пользователи соцсетей оставляют под постом свои комментарии:

- Господа владельцы коней, они бродят во тьме у села Борисовка. Два табуна бесхозных лошадей среди ночи, по трассе.

- Хозяин не думает, что его животные могут попасть под колеса. Как черт из табакерки выскакивают лошади в темноте.