В Приморье ночью по трассе бродит табун лошадей

В Приморье водителей предупреждают о необычной опасности на дороге. В районе села Борисовка по трассе бродит большой табун лошадей. Животные могут неожиданно перейти на галоп и попасть под колеса.
Очевидец снял на смартфон о выложил в Сеть кадры ночной поездки. Он утверждает, что видел лошадей уже не раз, передает ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".
Пользователи соцсетей оставляют под постом свои комментарии:
- Господа владельцы коней, они бродят во тьме у села Борисовка. Два табуна бесхозных лошадей среди ночи, по трассе.
- Хозяин не думает, что его животные могут попасть под колеса. Как черт из табакерки выскакивают лошади в темноте.