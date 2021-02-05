Штаты надеются, что проблема С-400 в Турции будет решена

США рассчитывают, что проблема зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" на вооружении Турции будет решена. Однако даже если этого не произойдет, то Вашингтон планирует сотрудничать с Анкарой в тех областях, которые не затронут санкции. Об этом заявил посол Соединенных штатов в Республике Дэвид Саттерфилд, пишет агентство ТАСС.

При этом дипломат отметил, что никакой рабочей группы для решения проблемы С-400 нет и не будет. Саттерфилд признался, что Вашингтон с сожалением прибегнул к санкциям.

В декабре 2020 года США ввели ограничения против главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира и еще трех человек. К ним применили закон "о противодействии противникам Америки". Кроме того, Штаты отменили поставку в Республику истребителей пятого поколения F-35.

Напомним, Турция приобрела у России партию зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" за 2,5 миллиарда долларов. Все ЗРК поставлены заказчику.