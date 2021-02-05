Нужно сбросить 30 кг: самую толстую собаку доставили из Уфы в Челябинск

Невероятно толстого лабрадора привезли на реабилитацию из Уфы в Челябинск. Хаммер, так зовут собаку, должен похудеть минимум на 30 килограммов. Начать придется с прогулок, так как фитнесом пока заниматься опасно – может не выдержать сердце.

Его спасли волонтеры. Он жил у заводчицы в Уфе, преимущественно время проводил в клетке. Когда надобность в нем отпала, женщина привела его в ветеринарную клинику на усыпление. Информация долетела до южноуральских волонтеров, они незамедлительно поехали за псом.

Вес лабрадора сейчас 88 килограммов. Одышка, которая мешает нормально двигаться – это только малая часть проблем, передает ГТРК "Южный Урал" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24".

"За 15 лет работы я вижу первую собаку с таким переизбытком веса. У него уже шумы в сердце, клапан недозакрывается, это тоже связано с ожирением сердечной мышцы", – говорит ветврач Александр Куриный.

Какие еще риски для здоровья могут подстерегать пса, покажет анализ крови. Пока диета – спецкорм не больше полутора стаканов в сутки.

"Это был шок, потому что ни фото, ни видео не передает истинных размеров пса. Мы ожидали увидеть просто толстенькую собачку, когда он вышел, у моей дочери сорваласьс губ фраза – мама, смотри, пузырек", – вспоминает основатель команды помощи отказным лабрадорам Екатерина Гаева.

Пока Хаммеру не рекомендован ни фитнесс, ни бассейн. Слабое сердце и слишком большой вес, а также лапы могут не выдержать нагрузок. Пока только оздоровительные прогулки в течение нескольких месяцев. Ну а потом волонтеры займутся поиском для лабрадора новых хозяев.