В России вырос коэффициент распространения коронавируса

В России за сутки в 85 регионах выявлено 16627 новых случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью – 22831 пациентов. Скончались от последствий заболевания – 497.

Самое большое число заболевших – в Москве (2214), в Санкт-Петербурге – 1248, в Московской области – 955.

С начала пандемии в стране заразились 3951233 человек, умерли – 76229, выздоровели и выписались из лечебных учреждений – 3436326 пациентов.

Заболеваемость в Москве превышает две тысячи третий день подряд.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба по борьбе с распространением коронавируса, составил 0,42 процента.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 0,93.

Актуальные данные по борьбе с пандемией COVID-19 можно узнать на портале стопкороновирус.рф.