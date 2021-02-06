Мужчина набросился на школьника, гулявшего в центре Москвы

Ученик 11 класса одной из столичных школ оказался в больнице после нападения, произошедшего в минувшую пятницу, 5 февраля.

Как сообщает ТАСС, молодой человек прогуливался вместе со своей несовершеннолетней знакомой в центре Москвы. В Театральном проезде на него напал мужчина.

В результате избиения подросток получил переломы, ушибы и многочисленные гематомы, ему потребовалась госпитализация.

Отец пострадавшего обратился в полицию и стражи порядка оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. В настоящее время в отношении предполагаемого обидчика школьника возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Что стало причиной конфликта – пока не уточняется.