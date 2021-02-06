На месте масштабного пожара в Мурманской области найден труп

Тело погибшего мужчины было обнаружено при проведении работ в жилом доме, сгоревшем утром в субботу, 6 февраля, в Кандалакше Мурманской области.

По данным МЧС, сигнал о возгорании двухэтажного деревянного строения на улице Спекова поступил около половины пятого утра. Ликвидировать открытое горение удалось три часа спустя.

Известно, что площадь пожара составила около 1600 квадратных метров, в ходе горения произошло обрушение кровли.

Пожарные спасли двух и эвакуировали 15 человек.

Как отмечают местные СМИ, один из жильцов погиб. По предварительным данным, 51-летний мужчина отравился угарным газом. Сейчас обстоятельства его гибели устанавливают сотрудники Следственного комитета.