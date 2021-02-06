Самолет "Аэрофлота" вырабатывает топливо перед вынужденной посадкой

Днем в субботу, 6 февраля, у пассажирского авиалайнера Airbus A320 компании "Аэрофлот" возникли технические неполадки.

Как сообщает РИА Новости, командир воздушного судна, вылетевшего рейс из Шереметьева в Амстердам, сообщил о частичном отказе радиосвязи.

Экипаж принял решение о возврате в Москву и в настоящее время вырабатывает топливо перед совершением посадки, запланированной примерно на 17 часов по столичному времени.

В пресс-службе перевозчика заверили, что угрозы жизни и здоровья людей нет.