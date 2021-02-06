Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Зеленограде

Фатальный пожар произошел утром в субботу, 6 февраля, в Зеленограде, об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в 14-этажном жилом здании поступило около половины восьмого утра.

Прибывшие пожарные обнаружили квартиру, где произошло ЧП. При осмотре жилища выяснилось, что огонь охватил всего четыре квадратных метра – горели личные вещи и мебель.

Установлено, что пожар потух сам собой, но это не помогло двум жильцам, которые погибли в результате инцидента.