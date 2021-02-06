В России ракетный двигатель впервые спроектирован полностью в цифре

Двигатель для ракеты "Союз-5" российские конструкторы впервые спроектировали полностью в цифровой документации​​​. Об этом в субботу рассказал главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин в видео, опубликованном "Роскосмосом".

Более того, дополнил Левочкин, 3D-документация для установки РД-171МВ является подлинником конструкторской документации.

В конце прошлого года "Энергомаш" провел первое огневое испытание РД-171МВ. Двигатель для первой ступени ракеты-носителя "Союз-5" – самый мощный жидкостный двигатель в мире.