Капитан "Реала" Рамос пропустит 1,5 месяца из-за операции на колене

Капитан мадридского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос в ближайшее время перенесет операцию на колене, из-за чего пропустит от шести до восьми недель.

Испанцу понадобилось хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от боли, которую он испытывал в последние несколько недель. Как сообщает Marca, операцию сделает Ману Лейес, ответственный за операцию на крестообразной связке колена Марко Асенсио.

Напомним, Рамос – воспитанник "Севильи", из которой перешел в "Реал" летом 2005 года за 27 миллионов евро. В составе мадридской команды Серхио принял участие в 668 играх во всех турнирах, забил 100 мячей и отдал 40 результативных передач.

Также на счету оборонца 178 матчей и 23 гола за сборную Испании, с которой он стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.