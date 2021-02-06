Пассажирский лайнер, летевший из Москвы, экстренно сел из-за неисправности

Ранним утром в субботу, 6 февраля, экипаж пассажирского авиалайнера Embraer 190 совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде.

По данным Приволжского управления на транспорте Следственного комитета, пилоты, выполнявшие рейс из Москвы в Магнитогорск, приняли решение о посадке из-за трещин, возникших в лобовом стекле самолета.

Известно, что на борту воздушного судна авиакомпании "Икар", помимо членов экипажа, находился 61 человек, в том числе – трое несовершеннолетних. Приземление прошло благополучно, никто из людей не пострадал. Пассажиры уже направлены в аэропорт назначения другим рейсом.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.