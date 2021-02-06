"Фортуна" начала укладку "Северного потока-2"

6 февраля после морских испытаний судно-трубоукладчик "Фортуна" начало укладку "Северного потока-2" в водах Дании, сообщает ТАСС со ссылкой на Nord Stream 2.

При этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что энергетические отношения между Москвой и Европой являются последним мостом, и стороны должны задуматься, стоит ли разрушать этот мост. Разрушение мостов нельзя считать признаком силы, подчеркнул глава государства в интервью газете Rheinische Post. Да, в российско-германских отношениях были и партнерство, и кровопролития, но есть и будущее.

Канцлер Австрии Себастьян Курц попросил не увязывать строительство газопровода с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Вена приветствует поддержку Берлина. Трубопровод нужен не только России, от его строительства выиграют Австрия, Германия и другие европейские страны, добавил Курц в интервью "Вельт ам зонтаг".