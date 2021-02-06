Авария в Свердловской области: пятеро погибли, трое пострадали

В аварии, произошедшей в Свердловской области, погибли пять человек, пострадали три.

Инцидент случился на трассе Нижние Серги – Михайловск – Арти. ВАЗ-2110 выехал на встречку и столкнулся со "Шкодой". Возможно, ДТП произошло из-за погоды. В области весь день шел дождь, а потом подморозило.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить медицинскую помощь пострадавшим. Они получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице Нижних Серег, куда уже выехали екатеринбургские врачи.

Личность одного из погибших не установлена. На месте работают специалисты МВД.