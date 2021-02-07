Не стало экс-чемпиона мира по боксу Леона Спинкса

В возрасте 67 лет скончался бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) американец Леон Спинкс. Причиной смерти спортсмена стало онкологическое заболевание: пять лет назад Спинксу диагностировали рак простаты.

В 1976 год у Леон Спинкс завоевал звание олимпийского чемпиона. Всемирную известность ему принесла сенсационная победа над легендарным боксером Мохаммедом Али, одержанная в феврале 1978 года, напоминает ТАСС. Этим поединком 36-летний Мохаммед Али планировал завершить карьеру. Ради реванша он отменил свои планы и в сентябре того же года уверенно победил Спинкса.

После этого поражения Леон Спинкс несколько лет провел на высоком уровне. В 1981 году в бою за титул WBC он проиграл нокаутом Ларри Холмсу, из-за проблем с алкоголем и наркотиками его карьера быстро пошла на спад.

Всего на профессиональном ринге Леон Спинкс провел 46 боев, на его счету 26 побед (14 нокаутом), 17 поражений и три ничьи.