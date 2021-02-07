"МанЮнайтед" сыграл в результативную ничью с "Эвертоном"

Заключительный матч субботней программы 23-го тура английской премьер-лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном" завершился ничьей. По итогам встречи, проходившей на "Олд Траффорд", был зафиксирован счет 3:3.

После первого тайма "Юнайтед" вел в счете 2:0: голами отличились Эдинсон Кавани и Бруну Фернандеш. Однако "ириски" отыгрались усилиями Доминика Калверта-Льюина и Хамеса Родригеса.

Вскоре "МЮ" все же вышел вперед благодаря Скотту Мактоминею, но на 95-й минуте все тот же игрок "Эвертона" Калверт-Льюин оформил дубль и установил окончательный результат – 3:3.

"Манчестер Юнайтед" после 23-х туров занимает второе место в таблице, набрав 45 очков. Отставание "Красных дьяволов" от "МанСити" составляет два очка. "Эвертон" же набрал 37 очков в 21-м матче и располагается на шестой строчке АПЛ.