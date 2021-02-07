Взрыв под мостом в Иркутске попал на видео

В Сети появились кадры с автомобильного регистратора, запечатлевшего момент ЧП, произошедшего днем в субботу, 6 февраля, в Иркутске.

Как сообщают местные СМИ, при проведении работ под мостом на улице Джамбула прогремел взрыв.

Отмечается, что строители, занимавшиеся резкой арматуры, соблюдали требования техники безопасности, но все их усилия были "сведены на нет" технической неисправностью клапанной системы в газовом баллоне.

По счастливому стечению обстоятельств в результате инцидента никто не пострадал, при осмотре опор путепровода повреждений не обнаружено.