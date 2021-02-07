По пути из бара москвичка лишилась двух миллионов рублей, взятых в ипотеку

Жительница столицы обратилась в правоохранительные органы после того, как лишилась крупной суммы денег, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, москвичка возвращалась из бара на Новослободской улице на автомобиле, вызванном через сервис "Яндекс.Такси". По дороге женщине стало плохо, и она вышла проветриться, оставив сумку без присмотра.

Оказавшись дома, потерпевшая обнаружила, что у нее пропал мобильный телефон, к которому была привязана банковская карта. Связавшись с банком, она выяснила, что кто-то перевел с ее счета более двух миллионов рублей, которые были взяты в ипотеку для приобретения жилья.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о краже.