Путин проведет заседание Совета по науке и поучаствует в совещании судей

На следующей неделе президент проведет заседание Совета по науке и образованию, сообщает телеканал "Россия 1". Технологии в мире меняются настолько стремительно, что от пристального внимания к этим сферам во многом зависит будущее страны.

Также Путин будет участвовать в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Обсудят итоги работы в прошлом году и поговорят о задачах на нынешний, рассказал ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.

Президент проведет совещание с членами правительства, заседание Совета безопасности страны. Будет немало и других событий.