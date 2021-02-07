"Сухой Суперджет" не смог улететь из Саратова

В Саратове экипаж авиалайнера "Сухой Суперджет" принял решение прервать взлет – такие данные приводит "Интерфакс", ссылающийся на собственный источник.

По предварительной информации, пилоты воздушного судна, выполнявшие рейс в Москву, остановили самолет в начале разбега. Такое решение было обусловлено техническими причинами, характер возможной неисправности пока не уточняется.

После этого "Сухой Суперджет" вернулся на стоянку, где проверкой его систем занялись технические специалисты.

Известно, что на борту находились 69 пассажиров, их планируют отправить в столицу другим рейсом.