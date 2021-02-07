"Прогресс" отправится к МКС 15 февраля

Полет транспортно-грузового корабля "Прогресс МС-16" к Международной космической станции запланирован на 15 февраля этого года. Корабль выведет на орбиту ракета-носитель "Союз-2.1а". Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Ракетно-космической корпорации "Энергия".

На сегодняшний день корабль и переходной отсек блока третьей ступени ракеты состыкованы на Байконуре.

"Переходный отсек обеспечивает механическую связь корабля с головным обтекателем, а также интеграцию командного интерфейса "Прогресса" в бортовую систему управления "Союза"", – сообщили в РКК "Энергия".

Также проведены тесты радиотехники и служебных систем корабля.