Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю частично восстановлено

Сотрудники дорожных служб сумели запустить движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю, об этом сообщает столичный Дептранс.

Известно, что в настоящее время для проезда в сторону Большой Академической улицы доступны две полосы из трех.

Напомним, что днем в субботу, 7 февраля, в тоннеле вспыхнул грузовой автомобиль. После этого проезд для транспорта был перекрыт, а водителей попросили искать пути объезда.

Как отметили в пресс-службе столичного управления МЧС России, сигнал о возгорании поступил в 14:37 и менее чем через 20 минут пожар, площадь которого составила примерно десять квадратных метров, был потушен.

Известно, что в результате инцидента никто серьезно не пострадал.