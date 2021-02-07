Минздрав сообщил о снижении смертности от онкологии в России

По предварительным данным, в России в 2020 году снизилась смертность от онкологических заболеваний, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"И это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать", – сказал Мурашко 7 февраля на церемонии вручения медикам ежегодной премии "Будем жить!" за мужество и вклад в борьбу против рака.

Министр отметил, что высокая нагрузка на систему здравоохранения, связанная с пандемией коронавируса, не помешала врачам оказывать помощь тем пациентам, которые не могут ждать. Онкологическая служба выполняла свои задачи в полном объеме, подчеркнул он.

Мурашко сообщил и о том, что в прошлом году отечественная система здравоохранения получила дополнительные инструменты в онкологической сфере.

"Это и дополнительное оборудование, и новые лекарственные препараты, и впервые в 2020 году была создана вертикально интегрированная система, которая позволяет отслеживать лечение больного на всем этапе лечения", – конкретизировал глава Минздрава, слова которого приводит РИА Новости.

Он выразил надежду на то, что новая система наблюдения за пациентами с онкологическими заболеваниями, которая пока внедряется в пилотном режиме, в текущем году заработает по всей стране.

Между тем вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин сообщил накануне, что в лечении онкологических заболеваний может помочь российская вакцина от коронавируса "Спутник V".