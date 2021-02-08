"Барселона" вырвала победу у "Бетиса" в чемпионате Испании

Футбольный клуб "Барселона" одержала победу в матче 23-го тура чемпионата Испании над "Бетисом". Встреча проходила на каталонском стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:2 в пользе хозяев поля.

Футболисты севильцев открыли счет – на 38-й минуте матча ворота "Барселоны" поразил Борха Иглесиас. Однако после перерыва счет сначала сравнял вышедший на замену Лионель Месси, а затем игрок "Бетиса" Виктор Руис и вовсе поразил свои ворота.

Спустя семь минут после своего автогола Руис поразил уже ворота соперников и сравнял счет. Но футболист "Барселоны" Франсиску Тринкан за три минуты до финального свистка все-таки вырвал для каталонского клуба победу.

После 21-го тура Ла Лиги "Барселона" набрала 43 очка и продолжает делить вторую строчку таблицы с мадридским "Реалом". "Бетис" же с 30-ю баллами располагается на седьмой строчке.