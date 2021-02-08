"Пункт назначения" по-башкирски: бревна из прицепа вывалились на трассу

В Белорецком районе Республики Башкирия произошла серьезная авария. На трассе Белорецк – Магнитогорск фура, груженая лесом, растеряла свой груз. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как сообщили очевидцы, скорее всего, большегрузу помешала скользкая дорога. В итоге прицеп перевернулся и бревна раскатились прямо по проезжей части. По предварительным данным пострадавших нет.

Пользователи Интернета активно комментировали выложенное с места происшествия видео, сравнивая ситуацию популярным фильмом ужасов: