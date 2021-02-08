Ребенок выпал из автобуса и попал под его задние колеса в Томске

В Томске из-за несоблюдения техники безопасности водителем ПАЗа пострадал ребёнок, сообщает ГТРК "Томск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что автокатастрофа произошла 8 февраля на проспекте Фрунзе, 107. Предположительно, водитель ПАЗ не удостоверился в безопасности своих пассажиров при их высадке. В результате во время движения из салона автобуса выпала девочка.

"После этого на ребенка был совершен наезд задним колесом автобуса. Водитель после наезда покинул место происшествия, впоследствии был разыскан", – отмечается в сообщении.

Пострадавшая 13-летняя девочка была направлена в медучреждение для проведения осмотра. На месте пришествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Водитель автобуса уже привлечён к административной ответственности за оставление места ДТП.