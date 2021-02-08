Школьник потушил Вечный огонь в Петербурге, забросав его снегом. Видео

Камера наблюдения запечатлела инцидент у воинского мемориала, произошедший в Красном Селе – городе, входящем в состав Красносельского района города Санкт-Петербурга.

В настоящее время известно, что накануне, 7 февраля, школьники, гулявшие в парке, играли около братского захоронения советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

Один из детей забросал снегом Вечный огонь, который потух. После этого несовершеннолетние ушли, однако, как сообщают СМИ, вскоре их обнаружили полицейские.

Хулигана передали родителям, которым теперь грозит наказание по административной статье за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Отметим, что в декабре минувшего года в Красном Селе уже тушили Вечный огонь – тогда это сделали заскучавшие школьницы.