Сербия выдала России топ-менеджера банка, обвиняемую в многомиллионном хищении

Сербия выдала России бывшего топ-менеджера банка "Евростандарт" Дарью Гнездич, которую обвиняют в хищении пяти миллионов долларов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

В 2017 году Гнездич исполняла обязанности председателя правления банка. В ходе сделки с "Глобэксбанком" ее сообщники при ее посредничестве похитили деньги. Сама Гнездич скрылась и была объявлена в международный розыск.

Осенью прошлого года ее обнаружили в Сербии, после чего Генпрокуратура направила запрос о ее выдаче. Белград пошел навстречу, и запрос был удовлетворен. Теперь Гнездич доставят в Москву в сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает "Россия 24".