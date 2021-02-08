Захватил квартиру. Енот из Самарской области стал любимцем соцсетей

В Сызрани Самарской области популярность набирают ролики с енотом. Оказалось, что животное проживает у одной из местных семей, сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Енота зовут Тёма. Хозяева питомца решили завести ему Инстаграм и показать, как питомец "захватил квартиру". Полноватый Тёма чувствует себя главным, смело творя всё, что вздумает. На одном из видеороликов пушистый енот решил полопать на хозяйской кровати воздушные шары, видимо, оставшиеся с семейного торжества.

"Сейчас будет "бах", Тёма!" – слышен голос хозяйки за кадром, но животное это не останавливает.

Хозяйка часто выкладывает очередную выходку Тёмы, чтобы повеселить подписчиков. Также, рассказала она, еноты и сами большие любители поговорить. По издаваемым звукам хозяйка уже начала понимать питомца.

"Самый нелюбимый мой звук от Артемки это, конечно же, лай. Лай этот можно сравнить с собачьим, в сопровождении с фырканьем (ох, мама дорогая, лучше сразу бежать). Когда у Артема всё хорошо, то иногда можно услышать звук, которые можно сравнить с урчанием котика", – заметила она.