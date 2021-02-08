Спячка отменяется. Популярному в Интернете медведю Мансуру исполнилось 5 лет

Звезда Интернета – медведь Мансур отметил свой пятый День Рождения. В этом году мишка решил не уходить в спячку, рассказывает ГТРК "Тверь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Местные жители напоминают, что хотя сейчас животное живёт в Калужской области, родился мишка и стал знаменит именно в Верхневолжье Тверской области.

Не остался Мансур и без подарков. Ему преподнесли пирог из тыквы с праздничной надписью. Её же выложили морковью и помидорами.

Страницы медведя в социальных сетях заполнились поздравлениями от поклонников. Мишке желали крепкого здоровья. Также добрые пожелания направили и его опекуну – Андрею Иванову.

Знатоки подчёркивают, что это этот юбилей Мансура может быть один из самых первых. Как известно, в дикой природе медведи живут до 30 лет, а в неволе – до полувека.