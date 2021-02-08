У двух футболистов "Атлетико" выявлен коронавирус

Полузащитники мадридского "Атлетико" Эктор Эррера и Тома Лемар сдали положительные тесты на коронавирус. Ранее еще несколько игроков мадридского клуба заразились COVID-19.

Оба футболиста переносят заболевание бессимптомно. Однако Эррера и Лемар будут вынуждены соблюдать режим самоизоляции в течении двух недель. Оба игрока не смогут сыграть с "Сельиой" в чемпионате Испании и с "Челси" в Лиге чемпионов.

Ранее в рядах "Атлетико" было выявлено еще несколько случаев коронавируса. Положительные тесты сдали Жоау Феликс, Янник Карраско, Марио Эрмосо и Мусса Дембеле.