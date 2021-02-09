Во Франции скончался обладатель "Оскара" Жан-Клод Каррьер

Французский сценарист и режиссер Жан-Клод Каррьер ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на дочь артиста. По ее словам, он не болел никакими болезнями и ушел в иной мир во сне, в своем доме в Париже.

Каррьер родился 19 сентября 1931 года в деревне Коломбьер-Сюр-Орб, где и будет захоронен его прах, сообщает ТАСС. За свою творческую жизнь он написал около полутора сотен сценариев, среди которых надо отметить "Скромное обаяние буржуазии" (1972), "Невыносимая легкость бытия" (1989), "Сирано де Бержерак" (1990), "Ван Гог. На пороге вечности" (2018).

Жан-Клод Каррьер работал с Луисом Бунюэлем и Милошем Форманом, Анджеем Вайдой, Жаном-Люком Годаром и многими другими известными мастерами мирового кино. Его пьесы ставили Питер Брук и Жан-Луи Барро, в 2009 году Каррьер выпустил книгу совместно с Умберто Эко.